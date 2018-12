Column: Huizenmarkt wijst de weg

Zo bleken de Verenigde Staten in hun beleving toch iets anders te hebben afgesproken dan China. Houd er maar rekening mee dat de strijd tussen de twee economische grootmachten nog wel even voortduurt. Zolang het maar blijft bij een economisch conflict zullen we maar zeggen. Ondertussen gaf de Fed tussen de regels door te kennen het de komende periode iets rustiger aan te willen doen wat betreft het verder verhogen van de rente. Daar lijkt dan ook een goede reden voor te zijn.

De klad erin

Zo blijkt het aantal verkochte nieuwe huizen in de Verenigde Staten al vijf maanden op rij achter te blijven bij de verwachtingen van analisten. Dat is best opmerkelijk, al was het maar omdat zij na verloop van tijd de neiging hebben hun verwachtingen met de markt mee naar beneden bij te stellen. Desondanks bleef het aantal verkochte woningen achter. Sinds het einde van de vorige eeuw is het niet meer voorgekomen dat het aantal verkochte huizen vijf maanden op rij tegenviel. Opmerkelijk is verder het feit dat gedurende de huidige economische expansie het aantal verkochte huizen nooit het historisch gemiddelde wist te bereiken.

Multipliereffect

Volgens de NAHM, de Amerikaanse vereniging van makelaars, draagt de huizenmarkt in de Verenigde Staten voor 15 tot 18 procent bij aan het BNP. Hier worden ook alle aan de huizenmarkt gerelateerde uitgaven als aan interieur, hypotheken, advocaten, tuininrichting etc. meegerekend. Daardoor kan een afname in het sentiment van de huizenmarkt van grote invloed zijn op de economie als geheel. Dat geldt zeker in een economie waar 70 procent van het BNP wordt gedicteerd door consumptieve bestedingen. De huizenmarkt heeft een enorm multipliereffect.

Zelfs in voorheen overspannen markten als Seattle (vestigingsplaats van Google en Amazon) en San José dalen de prijzen. Hetzelfde geldt voor andere populaire steden als New York, Boston en San Francisco. Het is dan ook niet zo vreemd dat de huizenbouwers-index, de beursgenoteerde XHB, sinds de top van januari dit jaar op zeker moment zelfs 40 procent in waarde daalde. Deze index bevat 36 aannemers en aan de bouwsector gerelateerde bedrijven. Inmiddels is deze index weliswaar weer met ruim tien procent gestegen, maar bevindt zich nog wel in een bearmarket.

Belangrijke indicator

Volgens veel deskundigen vormt de huizenmarkt de belangrijkste indicator voor een conjuncturele omslag. De huizenmarkt trekt al aan voordat de economie dat als geheel gaat doen. Andersom loopt de huizenmarkt voorop wanneer de economie begint af te koelen. Gelukkig voor beleggers zit daar door de bank genomen wel een vertraging van zo’n 18 maanden in. Waar beleggers in de huizenmarkt dus reeds in de rode cijfers zitten, hebben beleggers in andere sectoren nog even de tijd om een veilig heenkomen te zoeken.

De beleidsmakers bij de Fed weten dit ook. Powell gaf het tijdens een presentatie in New York al aan. Het zal mede door de ontwikkelingen in de huizenmarkt zijn dat de Fed heeft laten doorschemeren dat de markt met minder renteverhogingen rekening hoeft te houden dan eerder voorzien.

Moeten beleggers nu vrezen voor een naderende recessie? Dat is nog maar de vraag. Het feit dat de huizenmarkt dit keer veel minder booming was op de top dan bijvoorbeeld in de periode voor de crisis van 2007-2008 betekent waarschijnlijk ook dat er minder excessen hoeven te worden gladgestreken in een volgende daling. Het is echter wel zorgwekkend dat bij een booming economie, een werkloosheid van 3,7 procent en grote aantallen millennials op zoek naar hun eerste huis de huizenmarkt begint te kraken. Iedere renteverhoging doet onmiddellijk zeer. De huizenmarkt prijst waarschijnlijk geen recessie in, maar wel een groeivertraging.

Martine Hafkamp is algemeen directeur van Fintessa Vermogensbeheer