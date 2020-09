’Koopkrachtstijging is een illusie’

„Roepen dat de koopkracht gaat stijgen is een volstrekt ongeloofwaardig verhaal”, zegt Reinier Castelein, voorzitter van vakbond De Unie. „De gemeentelijke en provinciale belastingen schieten omhoog en dat voelt iedere Nederlander direct in de portemonnee.”

Donkere wolk

Vakbond CNV is positief over de plannen, maar kijkt ook verder dan de koopkrachtverbetering. „Feit blijft dat de coronacrisis als een donkere wolk boven de Nederlandse economie hangt”, zegt voorzitter Piet Fortuin. „We zien meer dan een half miljoen werklozen tegemoet. Dit geeft deze zonnige dag een nare afdronk.”

FNV is blij met de investeringen, maar noemt het nu van groot belang dat mensen hun werk behouden. „Het kabinet moet er bij de uitwerking van het steunpakket voor zorgen dat de investeringen ten goede komen aan de mensen die het werk doen, zij zijn de ruggengraat van onze economie”, zegt voorzitter Han Busker.

Ook vakbond VCP roept op om vooral te investeren in baanbehoud. „Het kabinet kiest er terecht voor om in tijden van corona het begrotingstekort op te laten lopen. De komende tijd is het zaak die koers zoveel mogelijk vast te houden en in zetten op werkgelegenheid”„ aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Dode mus

Ouderenbond ANBO is kritisch en vreest dat de lastenverlichting een dode mus is. „Heel veel zaken zijn nog niet uitgewerkt”, zegt directeur Liane den Haan. „In het pensioenakkoord zitten bijvoorbeeld nog heel veel onzekerheden. Ook is de dreiging dat de pensioenen gekort worden nog niet van de baan. Een verdere daling van de koopkracht van miljoenen gepensioneerden is wat ons betreft onacceptabel.”

Voor zzp’ers is het dit jaar een sobere Prinsjesdag, aldus belangenorganisatie PZO. Directeur Margreet Drijvers noemt het ’verbijsterend’ dat in crisistijd de zelfstandigenaftrek versneld wordt afgebouwd. „Juist in deze tijden moeten we het ondernemerschap stimuleren en niet straffen. Met deze maatregel treft het kabinet alle ondernemers. Ook de ondernemers die helemaal niet kunnen worden vergeleken met werknemers en die garant staan voor veel werkgelegenheid’, aldus Drijvers.

Werkgevers

Werkgevers wijzen vooral op de keuze van het kabinet om volgend jaar te investeren. „De voortdurende coronacrisis en het verslechterende internationaal handelsklimaat slaan steeds diepere deuken in de financiële weerbaarheid van bedrijven”, zegt directeur Machiel van der Kuijl van ondernemersvereniging Evofenedex. „Dan is het goed in de troonrede te horen dat het kabinet er voor kiest volgend jaar te investeren en tegelijkertijd met fiscale maatregelen stimuleert dat bedrijven kunnen investeren.”

Bouwend Nederland is tevreden met de brede steunmaatregelen, maar uit zorgen over de uitvoerbaarheid. „De maatregelen helpen om de werkgelegenheid in onze sector te behouden en maakt de coronacrisis minder diep,” vindt voorzitter Maxime Verhagen. „Maar zonder oplossing van het stikstofprobleem blijft het risico bestaan dat de besluiten niet kunnen worden uitgevoerd.” Ook vinden de bouwers dat startersleningen moeten verruimd en dat gemeenten meer geld moeten krijgen om achterstallige onderhoud aan te pakken.

Werkgevers in de chemische industrie zijn positief over de groene ambities van het kabinet, maar wijzen vooral op de aangekondigde CO2-heffing. „Het kabinet doet een voorstel voor een nationale heffing, maar dat is ambitieuzer dan het reductiedoel in Europa,” zegt Bernard Wientjes, voorzitter van branchevereniging VNCI. „Een Europese en uiteindelijk wereldwijde aanpak is de meest effectieve en efficiënte aanpak van het klimaatprobleem. Het is dan ook goed nieuws dat de Europese Commissie morgen naar verwachting met een behoorlijke aanscherping komt.”