'Licht herstel bij opening Wall Street'

China riep de Amerikaanse ambassadeur zondag op het matje om een ,,krachtig protest'' aan te tekenen tegen de arrestatie van financieel topvrouw Meng Wanzhou van Huawei. Meng werd in Canada opgepakt voor uitlevering aan de Verenigde Staten, waar Huawei wordt verdacht van het schenden van handelssancties tegen Iran. Peking neemt de zaak hoog op en sluit verdere maatregelen niet uit.

De Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer deed dit weekend weinig om het conflict met de Chinezen te sussen. Hij benadrukt dat er een ,,harde deadline'' is voor de wapenstilstand van negentig dagen tussen China en de VS. Leiden onderhandelingen tot niets, dan volgen nieuwe importheffingen.

Cruciale stemming

In het Verenigd Koninkrijk wil premier Theresa May de cruciale stemming over een brexit-akkoord naar verluidt uitstellen. De stap vergroot de onzekerheid over een soepel vertrek van de Britten uit de Europese Unie. Dat is onder meer van belang voor grote Amerikaanse financiële concerns, die vanuit Londen veel Europese markten bedienen.

Op het bedrijvenfront liet Tesla-baas Elon Musk van zich horen. In een tv-interview zei hij ,,geen respect voor de SEC te hebben''. Musk trof eerder een schikking met de marktwaakhond nadat deze tot vervolging was overgegaan wegens misleiding van beleggers in een reeks tweets.

Gilead

Biotechbedrijf Gilead heeft een nieuwe topman en voorzitter gevonden. Daniel O'Day, nu nog werkzaam bij Roche, is de opvolger van John F. Milligan, die deze zomer zijn vertrek aankondigde.

Vrijdag tekenden de belangrijkste graadmeters duidelijke verliezen op. De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot 2,2 procent lager op 24.388,95 punten. De brede S&P 500 leverde 2,3 procent in tot 2633,08 punten. Technologiebeurs Nasdaq daalde 3,1 procent tot 6969,25 punten.