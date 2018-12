Banen weg bij Océ

Bij Océ, dat in 2011 door Canon werd overgenomen, werken wereldwijd ongeveer 3900 mensen.

Het bedrijf maakt printers voor de professionele markt die per stuk tussen de €600.000 en €1,3 miljoen kosten. In een verklaring laat het bedrijf weten dat de verkoop van de meeste van zijn producten de afgelopen vier jaren niet zijn toegenomen, maar de kosten ’te weinig zijn aangepast aan de gelijkblijvende en afnemende inkomsten’.

„We hebben de afgelopen twee jaar vier grote printers voor de professionele markt op geïntroduceerd. Het management heeft besloten dat het nu tijd wordt om ons meer te richten op de verkoop daarvan en iets minder op onderzoek en ontwikkeling”, zegt de woordvoerder.

Klanten bleken de afgelopen jaren minder snel over te stappen van analoge naar nieuwe digitale printers dan Océ had gehoopt. Nu Océ de nadruk legt op ’winst eerst’ en ’totale optimalisering’, is de ontwikkeling van een nieuwe printer vor de verpakkingsindustrie bevroren. Vorig jaar moest Canon €252 miljoen afschrijven op Océ, dat eind 2017 €1,8 miljard omzet maakte. Volgens Canon was dat nodig omdat veranderingen in de marktomstandigheden sinds de aankoop ten koste zouden gaan van de winstgevendheid.

Ondanks de sterkere focus op het verkopen van de bestaande portfolio blijft Océ volgens de woordvoerder ook na de bezuinigingen ’nog steeds een enorm onderzoeksgedreven bedrijf’. „We blijven nog steeds meer dan €100 miljoen besteden aan research & development.”

Dat geld zal de komende jaren besteed worden aan het verbeteren van het huidige productportfolio. Eind januari verwacht Océ verder uitgewerkte plannen te kunnen presentereen.