Chinese rechter verbiedt verkoop iPhones

De twee concerns zijn al geruime tijd verwikkeld in een ruzie over patenten. Qualcomm spande daarom onlangs een rechtszaak tegen Apple in China aan wegens inbreuk op patentrechten.

Qualcomm beschuldigt Apple ervan zijn technologie te gebruiken voor iPhones, zonder daar genoeg voor te betalen. Apple vindt juist dat de chipgigant misbruik maakt van zijn dominante positie op de markt om hoge royalty's te vragen.

Qualcomm noemt de beslissing van de Chinese rechter tegenover zakenzender CNBC een ,,bevestiging van het ruime patentportfolio'' van de chipmaker. Apple schildert de juridische acties van Qualcomm af als een ,,wanhopige poging van een bedrijf dat wereldwijd wordt onderzocht door toezichthouders''.

De technologiebedrijf vechten hun vete wereldwijd uit. Zo vocht Apple onlangs vier patenten van Qualcomm bij het Amerikaanse octrooi- en merkenbureau aan. Ook in Duitsland staat een proces om patenten gepland.