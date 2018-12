Stevige dalingen op Wall Street

De Dow-Jonesindex stond na anderhalf uur handelen 1,4 procent op 24.051 punten. De brede S&P 500 leverde 1,2 procent in op 2633 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq daalde 0,6 procent tot 6927 punten.

China riep de Amerikaanse ambassadeur zondag op het matje om een ,,krachtig protest'' aan te tekenen tegen de arrestatie van financieel topvrouw Meng Wanzhou van Huawei. Meng werd in Canada opgepakt voor uitlevering aan de Verenigde Staten, waar Huawei wordt verdacht van het schenden van handelssancties tegen Iran. Peking neemt de zaak hoog op en sluit verdere maatregelen niet uit.

Beleggers waren ook niet blij met het besluit van de Britse regering om een stemming in het Lagerhuis over de Brexit-deal met de EU uit te stellen. Eerder was al duidelijk geworden dat een meerderheid tegen zou stemmen.

Apple verloor 2,2 procent na de uitspraak door een Chinese rechter in het nadeel van de techreus. Dat nieuws werd door Qualcomm wereldkundig gemaakt. De chipreus (plus 2,1 procent) had in de Volksrepubliek een rechtszaak tegen Apple aangespannen wegens inbreuk op patentrechten.