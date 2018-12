Flinke strop voor seizoensbedrijven

Zo’n 185.000 ondernemers uit verschillende branches luiden de noodklok en eisen dat minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) een uitzondering maakt voor seizoenswerk.

Hogere WW-premie

Volgens de Wet Arbeidsmarkt in Balans moeten werkgevers die in zee gaan met flexwerkers of tijdelijke krachten een hogere WW-premie afdragen die 5 procentpunt hoger ligt dan de premie bij vaste contracten.

Het kabinet heeft echter geen rekening gehouden met branches die afhankelijk zijn van seizoenswerk. Het gaat onder meer om bedrijven in de detailhandel, horeca, recreatie, land- en tuinbouw en de evenementenbeveiliging. ,,Een tijdelijk contract is hier geen keuze, maar inherent aan de aard van het werk. Het is dan ook niet logisch en niet eerlijk om dat te bestraffen. Daar wordt ook niemand beter van”, aldus de ondernemers.

Uitzondering

Voorzitter Hans de Boer van werkgeversvereniging VNO-NCW vindt dat de wet op het punt van seizoenswerk en het opvangen van pieken uit de bocht vliegt.

Volgens MKB-Nederland moet er een uitzondering worden gemaakt voor seizoensbedrijven. ,,We zetten ons in om te bereiken dat de wet bijvoorbeeld geen WW-boete oplegt bij seizoenswerk en dat studenten worden uitgezonderd van ontslagvergoeding”, aldus voorzitter Jacco Vonhof.