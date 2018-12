Uittocht bij Verizon door vertrekregeling

In totaal 10.400 werknemers van Verizon komen in aanmerking voor de afvloeiingsregeling. Dat is bijna 7 procent van het total personeelsbestand van het telecombedrijf. De betreffende werknemers krijgen na de beëindiging van hun contract nog maximaal zestig weken salaris uitbetaald, afhankelijk van de lengte van hun dienstverband.

