VS: stop aanleg gaspijplijn Nord Stream 2

De regering-Trump heeft de aanleg van de pijpleiding herhaaldelijk beschreven als 'vreselijk' en verzet zich openlijk tegen de realisatie. De pijpleiding zou Europa's afhankelijkheid van Russische energiebronnen verder vergroten, zei Fannon.

Het project van het Russische staatsbedrijf Gazprom wordt medegefinancierd door vijf Europese energiebedrijven, waaronder Shell. De capaciteit van de bestaande pijpleiding zou met 55 miljard kubieke meter gas per jaar worden vergroot en 26 miljoen Europese huishoudens van gas voorzien. De aanleg kost zo'n 9,5 miljard euro en moet volgend jaar klaar zijn.

Overigens proberen de VS al langere tijd om hun eigen gas in Europa te verkopen. In landen als Polen en Litouwen is daar al de nodige infrastructuur voor aangelegd.