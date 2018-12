Doorbraak: bananen uit Holland

1 / 2 1 / 2 Wageningen Universiteit werkt met de proef samen met bananenproducent Chinquita. Ⓒ Chiquita/Wageningen Universiteit

Wageningen - Het is wetenschappers voor het eerst gelukt om bananen te telen die niet in de volle bodem groeien. Wageningen Universiteit presenteert de nieuwe techniek, die wordt gezien als een grote en belangrijke doorbraak in de bananenindustrie, aanstaande woensdag.