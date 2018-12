’Zzp’er verdient meer dan Jan Modaal’

Dat stelt bureau ZZP Barometer in een onderzoek in opdracht van detacheerder De Staffing Groep.

De gemiddelde jaaromzet van de zzp'er is volgens ZZP Barometer bijna €60.000. Van het bedrag dat de zzp'er omzet houdt hij dus bijna 72% over aan inkomsten.

De onderzoekers stellen dat de 1,2 miljoen fulltime en parttime zzp'ers in Nederland dit jaar samen €41,7 miljard verdienen. Daarmee zijn ze goed voor 5,7% van het Bruto Binnenlands Product

Van alle parttime zzp'ers zijn volgens het onderzoek veruit de meesten actief in de sector Zakelijke diensten (29,8%). Dat geldt ook voor fulltime zzp'ers (28,9%).

Veel fulltime zzp'ers werken in de sector Bouw (13,7%), terwijl dit onder parttime zzp'ers juist geen populaire sector is (3,1%).

„Crisis of geen crisis, de zzp’er is nog steeds in opmars. Zowel het aantal zzp’ers als het aandeel van de zzp’er in de economie blijft stijgen”, zegt Jeroen Sakkers van ZZP Barometer.