Arcadis pakt afvalvervoer New York aan

De ruim 90 afvalbedrijven in New York rijden nu nog te lange, overlappende routes. Arcadis verdeelde de stad in twintig zones. In al die zones kunnen drie tot vijf afvalverwerkers werken, die niet meer buiten hun zone komen.

