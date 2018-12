Ghosn verzet zich tegen langer voorarrest

Ⓒ REUTERS

TOKIO (ANP/RTR) - De gevallen Nissan-topman Carlos Ghosn heeft bezwaar aangetekend tegen zijn verlengde voorarrest. De in Brazilië geboren Frans-Libanese zakenman is het niet eens met de beslissing van een Japanse rechter om hem nog eens tien dagen in de cel te houden, meldt persbureau Kyodo.