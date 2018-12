Bestelautoverkoop crisis nog niet te boven

Ⓒ DIJKSTRA BV

BUNNIK (ANP) - De verkoop van bestelauto’s en aanhangwagens zit sinds 2013 structureel in de lift, maar is de voorbije crisis nog niet geheel te boven. Volgens branchevereniging Bovag zijn in de maanden januari tot en met november al meer bestelauto’s verkocht in vergelijking met heel vorig jaar. De aanhangerverkoop ligt 7 procent hoger op jaarbasis.