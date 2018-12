Vastned wil door met topman De Groot

Zij beslissen dan ook over de voordracht van Jaap Blokhuis als commissaris. Blokhuis is voorgedragen als opvolger van Jeroen Hunfeld, wiens laatste zittingstermijn afloopt.

Vastned maakte verder bekend zijn portefeuille met A-locaties de voorbije periode te hebben uitgebreid. Het bedrijf kocht voor 37,9 miljoen euro een viertal winkelpanden in Parijs, Madrid en Amsterdam. Verder vond Vastend een huurder voor een pand in Madrid. Daardoor zullen alle panden in Spanje binnenkort weer volledig verhuurd zijn.

Verder maakte Vastned bekend niet-strategische panden van de hand te hebben gedaan. Daarmee werd 5,3 miljoen euro opgehaald. Vastned verkocht onder meer panden in kleinere steden als Sneek, Leeuwarden, Coevorden, Doetinchem en Hoogeveen. Ook het aandeel in twee winkelcentra in het Franse Limoges werd teruggebracht tot nul.