Beurs: herstel op Damrak na handelsnieuws

De AEX-index eindigde 1,2% hoger op 501,1 punten, nadat de graadmeter maandag 1,7% verloor. De AMX steeg 1,6% naar 656,1 punten.

De Duitse DAX, de Londense FTSE en de Franse CAC 40 noteerden 1,3% tot 1,5% hoger

Op Wall Street koerste de Dow Jones-index 0,2% hoger ten tijde van het Europese slot.

Positief nieuws was dinsdag dat China naar verluidt bereid is importheffingen op auto's uit de Verenigde Staten te verlagen.

Stan Westerterp van vermogensbeheerder JNVB zag de koersstijging van dinsdag vooral als technisch herstel. „Het lijkt erop dat de mensen die willen verkopen, nu even uitverkocht zijn. Maar de onzekerheid blijft”, aldus Westerterp. Hij meende dat het bij de huidige lage koersniveaus ook de vraag is hoe verstandig verkopen is. „Maar je hebt niet alleen met mensen te maken, maar ook met algoritmes. Dat maakt de uitslagen in mijn ogen steeds groter.”

Volgens Westerterp kijken beleggers vooral naar de Amerikaans-Chinese relatie, die een knauw kreeg door de arrestatie van de Huawei-topvrouw in Canada op verzoek van de VS. „Wij in Europa hebben meer interesse voor de Brexit. Voor de omringende landen is dat belangrijk en de Britse economie gaat in een dip, maar dat is al jaren geleden voorspeld. Die dame van Huawei heeft nu meer impact dan de Brexit.”

Westerterp zag nog geen verbetering tussen de VS en China. „Het oppakken van die dame is symptomatisch voor hun relatie. De Amerikanen zeggen dat die arrestatie er geheel los van staat, maar daar kijken de Chinezen dwars doorheen. Als Trump had gewild, had het niet plaatsgevonden. Het geeft aan dat hij bereid is tot escalatie.”

Op het Damrak ging tankopslagbedrijf Vopak aan kop bij de hoofdfondsen met een winst van 3,7%. De Australische bank Macquarie verhoogde het advies maandag naar ’kopen’.

Staalconcern ArcelorMitaal steeg 3,4%.

De meeste steun voor de AEX-index kwam van chipmachinegigant ASML (+1,6%), dat voor zijn inkomsten sterk afhankelijk is van de vrije wereldhandel.

Olieconcern Shell kreeg er 1,2% bij.

Biotechbedrijf Galapagos klom 2,6%, na door de Belgische bank KBC op de favorietenlijst te zijn geplaatst.

Verlichtingsbedrijf Signify stond met een min van 3,5% onderaan.

Bij de middelgrote fondsen blonk Wereldhave met een plus van 4% uit, na een adviesverhoging naar ’kopen’ door ABN Amro. Maandag belandde het vastgoedfonds op een all-time low.

Betalingsverwerker Adyen steeg 3,7%.

Flow Traders zakte 3,6%. Een hoge volatiliteit is goed voor de flitshandelaar, maar dat is nauwelijks aan zijn koersontwikkeling in de afgelopen weken terug te zien.

