Nikkei toont herstel na verliesbeurten

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 0,4 procent in de plus op 22.529,29 punten. Het Japanse telecomconcern en techinvesteerder SoftBank behoorde tot de sterkste stijgers met een winst van 4,5 procent. Eisai klom 4,8 procent. De Japanse farmaceut en zijn partner Biogen hebben een aanvraag ingediend bij de Amerikaanse toezichthouder om hun medicijn tegen Alzheimer op de markt te brengen.

Op macro-economisch vlak bleek dat de Japanse machine-orders in mei op maandbasis met 11 procent zijn gedaald, na een afname van 8,3 procent in april. De orders in de private sector, exclusief volatiele orders, lieten een onverwachte stijging zien van 1,7 procent na een daling van 12 procent een maand eerder.

De beurs in Shanghai zette de opmars voort en noteerde tussentijds 1,2 procent hoger. Uit cijfers van de Chinese overheid bleek dat de producentenprijzen in juni met 3 procent op jaarbasis zijn afgenomen, na een daling van 3,7 procent in mei. De consumentenprijzen namen vorige maand met 2,5 procent toe, na een stijging van 2,4 procent een maand eerder. De Hang Seng-index in Hongkong klom 0,4 procent en de Kospi in Seoul won 0,8 procent. In Sydney steeg de All Ordinaries 0,9 procent.