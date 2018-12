ABInBev nadert junkstatus door schuld

De brouwer moest het nodige kapitaal loskrijgen voor de overname van SABMiller. Het tekort ligt daarmee op een niveau van vijf keer het bedrijfsresultaat. Lukt het ABInBev niet om de schuld eind 2020 te hebben teruggebracht, dan dreigt een verdere afwaardering, zo waarschuwt Moody's.

ABInBev kampt onder meer met tegenvallende prestaties in met name opkomende markten. Dit is mede de reden dat de schulden van 's werelds grootste brouwer minder snel afgebouwd worden dan voorzien. Ook wisselkoerseffecten spelen het concern parten. Afgezet tegen de kasstroom van het bedrijf blijven de leningen de komend jaren hoog, aldus Moody's. Ook de recente beslissing van de brouwer om de dividenduitkering aan aandeelhouders te halveren doet daar niets aan af.