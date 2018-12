Antwoorden uit het museum

Met haar bedrijf Leren Van Kunst neemt ze ondernemers mee naar het museum om nieuwe inzichten te krijgen. „Door langere tijd naar hetzelfde kunstwerk te kijken, stimuleer je je associërend en verbeeldend vermogen en zo ontstaan nieuwe ideeën en inzichten”, legt Schepers uit.

Creativiteit

Ze benadrukt dat er niet altijd een concreet antwoord op de vraag komt. „Het doel is om inzichten te krijgen en de creativiteit te stimuleren. Vaak weten mensen theoretisch het antwoord op hun vraag wel, maar voelen ze het nog niet.”

Deelnemers moeten voor het museumbezoek een persoonlijke vraag bedenken. „Dat kan zowel zakelijk als privé zijn. Als er een privévraag is die je heel erg bezighoudt, sijpelt dat immers vaak ook zakelijk door.”

In het museum kiezen deelnemers op gevoel een kunstwerk uit. „De eerste keer kan het makkelijker zijn om een voor jou onbekend werk te kiezen”, legt ze uit. „Als je het verhaal achter het werk kent, dan kan dat belemmerend werken. Ken je het niet, kom je eerder bij je eigen creativiteit.”

Associëren

In de eerste sessie van 25 minuten, is het de bedoeling dat de deelnemer het uitgekozen schilderij heel gedetailleerd observeert en opschrijft of tekent wat hij of zij ziet. De tweede sessie draait om associëren. Wat voel je?, wat ruik je? „Maar niet met betrekking tot je persoonlijke vraag”, aldus Schepers, „die moet je bij binnenkomst in het museum eigenlijk vergeten.”

Schepers heeft zelf geen kunstachtergrond. Na haar studie farmacie, werkte ze twaalf jaar op de kwaliteitsafdeling van een grote apotheker. „Ik miste creativiteit in mijn werk en besloot om een deeltijdstudie aan de fotoacademie te volgen. In het derde jaar had ik een creatieve blokkade. Een docent raadde me aan om me te laten inspireren in een museum. Toen ze hoorde van de Art Based Learning-methodiek, vielen alle blokjes op hun plaats. Ze heeft de methode zelf toegepast bij haar besluit om vol in te zetten op haar ondernemerschap.

Observaties

„Na lang gekeken te hebben naar het werk Parmavarken met stressverschijnselen van Kees de Kort, heb ik mijn observaties verbonden met mijn persoonlijke vraag: ‘Stop ik direct of gefaseerd bij mijn werkgever’. Ik besloot in één keer te gaan om me volledig te focussen op Leren Van Kunst. Ik realiseerde me dat financiële onzekerheid de enige reden was om dat niet te doen. Met een financieel stappenplan heb ik die onzekerheid weg kunnen nemen.”