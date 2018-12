‘Ons hart ligt bij oude gebouwen’

„Het was een uitdaging, maar een hele leuke periode”, blikt Verbij terug. „Als 27-jarige was ik net bij mijn vader in het bedrijf gestapt en mocht de buitenlandse projecten leiden.”

In totaal heeft het bedrijf vier molens in Japan gebouwd: drie korenmolens en een poldermolen. Ook in de Verenigde Staten en Canada is het bedrijf actief. „We hebben onder andere de Murphy Windmill in het Golden Gate Park in San Francisco gerestaureerd en de Fabyan Windmill ten westen van Chicago en drie nieuwe molens gebouwd.”

Distilleerketel

De internationalisering van het bedrijf is bij toeval ingezet. „In 1986 hebben we de Distilleerketel in de Rotterdamse Delfshaven herbouwd en na afloop kwam er een delegatie Japanners naar ons toe met de vraag of we die molen ook in Japan konden bouwen, het werden er uiteindelijk vier.”

Het uittekenen van de molen en het maken van de onderdelen gebeurt in Nederland. „De onderdelen verschepen we in zeecontainers waarna we de molen samen met een plaatselijke aannemer opbouwen. Daarna volgt nog een trainings- en onderhoudsperiode”, aldus de molenmaker.

Restauratiegolf

De restauratiegolf van Nederlandse molens is een jaar of zes geleden ten einde gekomen. „De afgelopen vijftig jaar hebben we heel veel molens opgeknapt. Daar zaten exemplaren tussen waar mijn overgrootvader die het bedrijf in 1868 is gestart, aan heeft gewerkt. „Nu staan de molens in Nederland er weer goed bij en doen we vooral onderhoud.”

Toch zitten ze bij Verbij niet stil. „We hebben hart voor alle oude gebouwen en restaureren veel monumenten, waaronder bijvoorbeeld de kapconstructie van De Leidse Waag. Ook bouwen we nieuwe gebouwen. Het liefst met mooie detaillering in de hoop dat ze uitgroeien tot monumenten.”