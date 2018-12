Gemeente trekt portemonnee voor personeel

Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van het A&O-fonds gemeenten, een organisatie die lokale overheden ondersteunt met hun personeelsbeleid. Gemeenten zijn vooral naarstig op zoek naar ict’ers, ambtenaren die zich specialiseren in bouw of ruimtelijke ordening, financieel personeel en medewerkers op het gebied van welzijn en jeugdzorg. Als de tekorten op die gebieden te groot worden, komen gemeentelijke taken als het zorgen voor voldoende woningbouw en adequate langdurige zorg in het gedrang.

Om dat tegen te gaan, hebben ruim tweehonderd gemeenten – twee derde van het totaal – de zoektocht van personeel uitbesteed aan wervings- en selectiebureaus. Ruim de helft van de gemeenten verbetert bovendien de primaire arbeidsvoorwaarden – lees: biedt meer salaris om genoeg personeel te kunnen trekken.

Gemeenten hebben, net als een groot deel van de andere overheden, bovendien last van forse vergrijzing. Talloze ambtenaren maken zich op voor hun pensioen, en kunnen in sommige gevallen zelfs gebruikmaken van een ’generatiepact’ om na hun zestigste minder te gaan werken. Ruim een kwart van de gemeenten kan alleen geen jongeren vinden om de ’grijze golf’ te vervangen.

Niet alleen zijn jongeren lang niet altijd geïnteresseerd om voor de overheid te werken, ook bij gemeenten zelf zit weerstand. Bij de gemeenten die moeite hebben met het vinden van jongeren, klinkt ook vaak dat de managers op zoek naar collega’s liever niet iemand aannemen zonder werkervaring.