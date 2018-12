’Vrijwillig aflossen scheelt tot 350 euro’

Vanuit het DNB-kantoor klinkt het dat aflossen voordelig is. Ⓒ DIJKSTRA BV

AMSTERDAM - Huizenbezitters met een hypotheek doen er goed aan hun schuld vrijwillig af te lossen. Door de lage rentestand is een vervroegde terugbetaling voordelig, wat later honderden euro’s per jaar kan schelen. Daarnaast zijn gezinnen beter beschermd tegen de risico’s van rentestijgingen, meldt De Nederlandsche Bank.