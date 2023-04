Winkelketen Bed Bath & Beyond vraagt faillissement aan

Het concern waarschuwde begin januari al dat het mogelijk faillissement moest aanvragen omdat het er financieel slecht voor stond. Een paar weken later liet topvrouw Sue Gove weten meer kosten te willen besparen door mensen te ontslaan en winkels te sluiten. Dat besluit viel destijds goed bij beleggers, waarop het aandeel flink omhoogging.

Tij keren

Maar dat succes kon het tij op de lange termijn niet keren. In februari kelderde de winkelketen al bijna 50%, nadat Bed Bath & Beyond meldde geld te willen ophalen met aandelenuitgifte. Zakenkrant The Wall Street Journal meldde donderdag al te verwachten dat Bed Bath & Beyond binnen enkele dagen faillissement zou aanvragen. Daarop raakte het bedrijf haast een vijfde van zijn waarde kwijt.