Reorganiserend Noble ziet af van beursgang

Het logo van de beurs in Singapore. Ⓒ EPA

Hongkong - Noble Group gaat door met de geplande reorganisatie die de grondstoffenhandelaar van de ondergang moet redden, maar ziet af van een hernieuwde beursgang in Singapore. Die beursnotering was volgens Noble eerder nog van cruciaal belang voor de reddingsoperatie, waarbij schulden van het bedrijf worden omgezet in aandelen.