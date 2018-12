Tekenen van herstel voor Carpetright

Bij de Britse winkels van Carpetright viel de vergelijkbare omzet, waarbij wordt gekeken naar winkels die al een jaar open zijn, in het eerste kwartaal 16,8 procent lager uit. Een kwartaal later was de vergelijkbare omzet nog 8,9 procent lager dan een jaar eerder. Buiten het Verenigd Koninkrijk steeg de vergelijkbare omzet met 0,5 procent. Carpetright heeft ook winkels in Nederland, België en Ierland.

Het onderliggende bedrijfsresultaat (ebitda) kwam uit op een verlies van 1,7 miljoen pond. De schuld werd wel teruggebracht naar 12,4 miljoen pond van 53 miljoen pond eind april.

Carpetright voerde eerder dit jaar een reorganisatie door waarbij winkels werden gesloten. Ook werd de duur van de huurcontracten teruggebracht.