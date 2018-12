Brokkenpiloot op ski’s? Sluit een goede verzekering af!

De man ging begin 2015 op wintersport en belde de dag voor vertrek met Unigarant om te vragen of zijn reisverzekering uitgebreid genoeg was voor een skivakantie. Toen dat niet het geval bleek, sloot de man ter plekke extra wintersportdekking af.

Op dag twee van de vakantie raakte de man betrokken in een skiongeluk, waarbij een andere wintersporter lichamelijk letsel opliep. De Nederlander moet, als veroorzaker van het ongeluk, 30.000 euro aan letselschade vergoeden, en mogelijk nog eens 70.000 euro.

Reisverzekeringen dekken doorgaans geen schade aan anderen, of aan de eigendommen van iemand anders – daar is de aansprakelijkheidsverzekering voor. Unigarant had hem daar tijdens het telefoongesprek op de dag voor de vakantie op moeten wijzen, vindt de ongelukkige skiër. Unigarant en de geschillencommissie van klachteninstituut Kifid vinden dat een verzekerde daar zelf op moet letten.