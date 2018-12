Ondernemers bijeen om brexit-onzekerheid

Ⓒ EPA

DEN HAAG (ANP) - VNO-NCW en MKB-Nederland gaan ondernemers bijpraten over de brexit nu er in het Verenigd Koninkrijk de nodige onduidelijkheid is ontstaan door het uitstel van een parlementaire stemming. De organisaties zeggen tal van telefoontjes van verontruste ondernemers binnen te hebben gekregen en ze beleggen om die reden een informatiebijeenkomst.