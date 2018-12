Betalingsachterstand? Zo krijg je toch zes ton aan hypotheek

De vrouw werd wanbetaler in de chaos van een verhuizing naar Luxemburg, claimde ze. Ⓒ EPA

Amsterdam - Het kostte een gang naar de rechter, maar opnieuw is gebleken dat de soep van een BKR-registratie lang niet altijd zo heet gegeten wordt als hij is opgediend. Een vrouw met een reeks betalingsachterstanden op een doorlopend krediet bij ABN Amro komt wat de rechtbank Amsterdam betreft gewoon in aanmerking voor een hypotheek van zes ton.