Kerstmis in Londen dit jaar lekker goedkoop

En dat merk je als je in Londen – of elders in Groot-Brittannië – vakantie gaat vieren. Drie nachtjes in het Savoy-hotel met uitzicht op de Theems kosten bijvoorbeeld 2352 pond. Dat is nu dik €2600 – behoorlijk veel, maar vergeleken met een maand geleden betaal je toch honderd euro minder.

Op naar Harrods daarna voor een prachtig kerstcadeau: wat te denken van een make-upset van Charlotte Tilbury? Kost 165 pond, oftewel €183, maar een maand geleden had je nog een slordige €190 voor dezelfde set betaald.

En dan moet er ook nog wat toeristisch gebeuren: een bezoekje aan Madame Tussauds, bijvoorbeeld, of een rondje in het reuzenrad de London Eye. Een kaartje voor de twee attracties samen kost 66 pond per persoon als je het ter plekke aanschaft. Omgerekend is dat nu €73, en een maand geleden nog €76.

De prijsverschillen zijn niet al te groot, maar dat komt ook omdat het pond al flink gekelderd was sinds eind 2015. Toen was een pond nog ruim €1,40 waard en een weekendje Londen dus nog veel duurder.

