‘Groeimotor in EU mindert gestaag vaart’

Flanagan wijst er op dat op basis van recente economische data de conclusie mogelijk kan worden getrokken dat na de piek in 2017 met een economische groei van 2,4% er voor dit jaar en in het komende jaar een verwacht lager groeitempo zal komen van 2% respectievelijk 1,7%.

Vooral de Duitse stoomlocomotief die lange tijd de kar heeft getrokken vertoont haperingen met in het derde kwartaal een krimp van 0,2%, terwijl in tweede kwartaal er nog een plus van 0,5% uit de bus kwam, benadrukt Flanagan.

Volgens Flanagan is het van belang om de komende tijd de economische indicatoren uit de EU in de gaten te houden, zoals de PMI’s uit landen als Duitsland en Frankrijk die signalen van een verdere economische vertraging kunnen geven.