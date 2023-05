Premium Het beste van De Telegraaf

Column: Britten wacht zware zomer door opschroeven rente

De Britse inflatie daalt minder overtuigend dan in de Verenigde Staten en Europa. Het pond krijgt een duwtje in de rug door de renteverhogingen die de Bank of England doorvoert, maar het Verenigd Koninkrijk gaat een zware zomer tegemoet.