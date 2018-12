Uitkering Van Lanschot Kempen op 19 december

Aandeelhouders stemden in met deze kapitaalteruggave tijdens de buitengewone vergadering op 5 oktober. Op 10 december verstreek de wettelijke verzetstermijn van twee maanden. Er is geen verzet gedaan, waardoor de betaaldatum van de kapitaaluitkering is vastgesteld op 19 december.

Deze uitkering is de volgende stap in de uitvoering van de kapitaalstrategie. Het is de ambitie van Van Lanschot Kempen om, onder voorbehoud van goedkeuring van de toezichthouder, voor de periode tot en met 2020 ten minste 250 miljoen euro terug te geven aan aandeelhouders. Na deze kapitaaluitkering is hiervan in totaal ruim 210 miljoen euro uitgekeerd.

De CET1-ratio blijft ook na deze teruggave ruim boven de kapitaaldoelstelling van 15 tot 17 procent. De kapitaalteruggave wordt gedaan ten laste van de vrij beschikbare agioreserve, waarmee deze teruggave is vrijgesteld van Nederlandse dividendbelasting. Het totaal aantal uitstaande aandelen blijft ongewijzigd.