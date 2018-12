May zat even in auto vast vlak voor onderonsje met Merkel

Het personeel van dienst in Berlijn had meer dan tien seconden nodig om de achterdeur van de limousine waar May in zat te ontgrendelen, zo meldt Reuters.

Een dag eerder kreeg zij in het Britse parlement nog hoongelach over zich heen nadat een stemming over haar Brexit-plan werd uitgesteld.

May is al zeer geruime tijd bezig om een regeling te treffen voor het Britse vertrek uit de eurozone dat eind maart volgend jaar zijn beslag moet krijgen.