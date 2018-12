Economische groei zorgt niet voor meer veelverdieners

In 2016 kwamen er nog bijna 60.000 huishoudens met een hoog inkomen bij, maar daarna is het aantal veelverdieners min of meer stabiel gebleven op iets meer dan een half miljoen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek vanochtend. „Er was genoeg economische groei, maar die vertaalt zich niet één op één in extra huishoudens met een hoog inkomen”, zegt ook hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS.

De Nederlandse economie groeit al langer zonder dat de portemonnee van de mensen in het land dikker wordt: tegenover 15 procent groei sinds 2002 staat maar 2 procent extra besteedbaar inkomen. Dat komt doordat de lonen achterblijven, en door een forse lastenverhoging tijdens de crisis, verduidelijkte Wim Suyker van het Centraal Planbureau dit weekend nog in deze krant.

Volgens economen van de Rabobank staat ons besteedbaar inkomen zelfs al veertig jaar stil. De bank ziet ook dat bedrijven en de overheid een steeds groter deel van de koek opeisen. De overheid regelt met dat geld ook dingen voor de burgers in het land. „Dat geld komt niet bij jou individueel terecht, maar je profiteert er via een andere weg van”, aldus Rabo’s hoofdeconoom Menno Middeldorp.

Ons land telde vorig jaar 12.000 gezinnen die – gecorrigeerd voor huishoudensgrootte – twee ton of meer verdienden, en nog eens 43.000 huishoudens met minimaal een ton aan inkomen. In totaal waren er 460.000 huishoudens met een inkomen tussen de 50.000 en 100.000 euro. De toename, zegt Van Mulligen, komt vooral door mensen die meer zijn gaan verdienen. „Met name zelfstandigen merken het het meest als de economie aantrekt.”

Wie zelf 50.000 euro of meer wil verdienen, kan niettemin het beste ondernemer worden. Eén op de vijf zelfstandigen zat in 2017 boven die inkomensgrens, aldus het CBS. Van alle werknemers in loondienst houdt maar 7 procent jaarlijks meer dan 50.000 euro over. Onder gepensioneerden is 4 procent veelverdiener, en van de gezinnen die leven van een uitkering zit ook nog 0,2 procent boven de 50.000 euro.