LIVEBLOG: ING-topman Hamers gaat diep door het stof

Hamers noemde tijdens zijn mea culpa ook de beloningsdiscussie rondom zichzelf. Na veel protest werd een voorgestelde loonsverhoging voor Hamers van maar liefst 50 procent toch teruggedraaid. Die discussie speelde, bleek achteraf, terwijl het OM de bank onderzocht vanwege nalatigheden bij het aanpakken van witwassen. Die waren zo groot dat de bank voor honderden miljoenen moest schikken.

’heel erg’

In de hoorzitting in de Tweede Kamer, die eigenlijk gaat over wat er is geleerd van de vorige crisis, ging Hamers daarom diep door het stof. “Ik kan wat daar fout is gegaan niet terugdraaien. Ik kan wel zeggen dat ik het heel erg vind. En dat vind ik ook.” Hij zegt het negatieve beeld in de media over de bank zelfs te begrijpen. Al wil hij ook benadrukken dat er ook stappen naar voren zijn gezet door de bank en dat er ‘niet met opzet ongewenst gedrag’ is vertoond. Maar al met al is hij hard over de rol van zijn eigen bank: “Het feit dat we onze poortwachtersfunctie niet goed hebben uitgevoerd, dat kan niet.”

Grote inschattingsfout

Hamers werd na zijn inleidende mea culpa nog ondervraagd door de Kamerleden. Die blijken erg kritisch over de ING-topman. Zo zag PvdA-Kamerlid Nijboer dat Hamers weliswaar het boetekleed aantrok maar nog steeds in een andere wereld lijkt te leven. Zo spreekt Hamers over ‘ongewenst gedrag’ terwijl Nijboer benadrukt dat het strafbaar gedrag was. Volgens de PvdA-politicus is het aan ‘geen mensen uit te leggen’ dat Hamers een loonsverhoging acceptabel vond terwijl het OM al onderzoek deed naar de oranje bank. Hamers antwoordde daarop dat eerder gezegd is dat dat ‘een grote inschattingsfout’ was. “En daar ben ik het mee eens.”

Voor de rechter

SP-Kamerlid Alkaya: „Had ik de heer Hamers graag voor de rechter gezien? Ja, ik had hem graag voor de rechter gezien. Want hij is eindverantwoordelijke voor het witwassen van crimineel geld."

Eerder tijdens de hoorzitting werd er door meerdere experts gepleit voor hogere buffers bij banken. Straks moeten zij door Europese regels 3,5 procent buffer aanhouden. De Tilburgse hoogleraar Harald Benink ziet echter dat banken met te weinig geld in kas, te veel geld uitlenen. Op die manier zijn ze niet klaar voor de echte crises, crises die uit angst voor een ‘selffulfilling prophecy’ bij stresstests niet doorgerekend zouden worden. “Dan veroorzaak je een acute vertrouwenscrisis.” Ook Jan de Wit, die eerder als Kamerlid die enquetecommissie financieel stelsel voorzat, pleitte voor hogere buffers bij de banken. Het zorgde voor enige ergernis bij VVD-Kamerlid Roald van der Linde die zegt dat beleggers de buffers als ‘dood kapitaal’ zien.