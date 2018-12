Italië lacht om met geld strooiende Macron

President Macron trekt de portemonnee voor de gele hesjes. Ⓒ Foto: Bloomberg

De Franse president Macron heeft de populistische Italiaanse regering munitie gegeven door zelf de begrotingsbroekriem te laten vieren. Rome is in een loopgravenoorlog met Brussel verwikkeld over de eigen begroting. Dat Macron in antwoord op de gele hesjes het Franse tekort laat oplopen leidt bij de Italianen dan ook tot een brede grijns.