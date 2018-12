Bouwplaats in ons land blijft dodelijk

Ernstige ongevallen zijn aan de orde van de dag op bouwplaatsen in ons land. Ⓒ FOTO Hollandse Hoogte

Onveilige en gevaarlijke situaties op bouwplaatsen in Nederland zijn aan de orde van de dag. In de eerste negen maanden van dit jaar zijn daarbij tien doden gevallen. In totaal zijn er 317 ernstige ongevallen geconstateerd. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie SZW, de vroegere Arbeidsinspectie.