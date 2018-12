AH bouwt supermarkten om tot 'eetcentrum'

De krant haalt cijfers van marktonderzoeker GfK aan, waaruit blijkt dat de traditionele supermarkten van Albert Heijn vorig jaar minder klanten over de vloer kregen dan het jaar ervoor. Kolk trekt uit de terugloop van het aantal supermarktklanten de conclusie dat de supermarkten van Albert Heijn ‘een andere functie’ moeten krijgen. De AH's verliezen overigens niet alleen terrein ten opzichte van concurrerende winkels. Ook de tot het Ahold-concern behorende formules als AH to go-gemakswinkels, AH.nl en webwinkel Bol.com snoepen klanten af.

Mogelijk worden er ook winkels gesloten. Kolk ,,Ik denk niet dat we in de toekomst nog ruim duizend winkels hebben in Nederland. Dat hoeft ook niet. Maar ik denk ook niet dat het aantal winkels sterk zal afnemen, omdat ze ook voor directe consumptie en voor een snelle bezorgingsservice gebruikt worden.''

AH gaat ook eigen keukens introduceren voor de bereiding van warme maaltijden. Die worden buiten de winkels gevestigd, en een eerste gaat begin volgend jaar open in Amsterdam. Voor thuisbezorging is de onderneming in gesprek met partijen als Deliveroo en Thuisbezorgd.