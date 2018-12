Credit Suisse kondigt aandeleninkoop aan

Londen - De Zwitserse bank Credit Suisse gaat zijn aandeelhouders belonen. De bank kondigde voorafgaand aan een investeerdersdag in Londen aan volgend jaar voor 1,5 miljard Zwitserse frank (1,3 miljard euro) aan eigen aandelen in te gaan kopen. Een jaar later volgt een inkoopprogramma van een zelfde orde van grootte.