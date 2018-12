Zara-moeder opent distributiecentrum in Lelystad

Het logistieke centrum in Lelystad is bedoeld om Inditex verder te laten groeien in Europa. Het modebedrijf heeft eerder aangekondigd dat de vestiging in Flevoland circa 400 banen oplevert. Dat aantal kan mogelijk gaan verdubbelen, afhankelijk van marktontwikkelingen.

Spotprijzen H&M

Inditex deed de aankondiging over Lelystad vandaag bij de publicatie van kwartaalcijfers. Over de eerste drie kwartalen van 2018 boekte Inditex een nettowinst van 2,4 miljard euro, een stijging van 4 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De operationele winstmarge bleef gelijk met die van vorig jaar. Daarmee weerstond het Spaanse concern de prijsdruk van de grote concurrent H&M, die kleding voor spotprijzen van de hand deed om overtollige voorraden weg te werken.

Winkels die minstens een jaar open zijn, voerden hun omzet tussen de zomer en november met 3 procent op. Daarmee stijgt de zogeheten vergelijkbare omzet minder hard dan Inditex voor heel het boekjaar verwacht. Die tragere groei is volgens de modewinkelreus te wijten aan de warme nazomerdagen in september.