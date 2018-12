'Google-moeder overweegt kantoor in Vietnam'

Londen - Google-moeder Alphabet overweegt een kantoor in Vietnam te openen. Volgens de Britse zakenkrant Financial Times bestudeert de techreus momenteel de mogelijkheden. De stap van Alphabet valt samen met een nieuwe strengere cyberbeveiligingswet die de regering in Hanoi voorbereidt. Die verplicht technologiebedrijven onder meer om in het land zelf aanwezig te zijn en data lokaal op te slaan.