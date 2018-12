'AEX zet stijging voort'

Aan het brexit-front liet de Duitse bondskanselier Angela Merkel na een ontmoeting met met de Britse premier Theresa May in Berlijn weten dat er aan het akkoord tussen de EU en Groot-Brittannië niet wordt getornd. Ook zou er volgens verschillende Britse media voldoende steun binnen de Britse Conservatieve partij zijn binnengekomen om een motie van wantrouwen tegen May in stemming te brengen.

Op het Damrak staat Air France-KLM in de belangstelling. Volgens de Franse radiozender Europe1 wordt Anne Rigail de nieuwe baas van luchtvaartmaatschappij Air France. Naar verluidt zal haar benoeming woensdag worden aangekondigd. Rigail is momenteel leidinggevende over de klantenservice van Air France. Air France wordt nu op tijdelijke basis geleid door Ben Smith, die ook topman is van luchtvaartcombinatie Air France-KLM.

Albert Heijn

Ahold Delhaize staat eveneens in het nieuws. Albert Heijn (AH) gaat zijn supermarkten rigoureus aanpakken. Traditionele kruideniersproducten zoals schoonmaakmiddelen en dierenvoeding zullen deels plaatsmaken voor eethoeken, veel meer vers en servicepunten voor snelle thuisbezorging. Dat zei Wouter Kolk, sinds 1 november de baas van Ahold Delhaize Europa en Indonesië, in Het Financieele Dagblad (FD).

Ook gaat de aandacht uit naar ASML. Kredietbeoordelaar Moody's verhoogde zijn beoordeling over de kredietwaardigheid van de chipmachinemaker. Moody's stelt verder dat gezien de fundamenten onder de vraag in de chipsector op lange termijn, het niet wordt verwacht dat ASML met een verlengde neergang van zijn prestaties te maken zal krijgen.

Vastgoed

WDP tekende een overeenkomst voor de ontwikkeling en verhuur van 77.000 vierkante meter aan logistiek vastgoed op een bestaande locatie in Boekarest, voor retailer Auchan. Het investeringsbudget bedraagt circa 45 miljoen euro.

De Europese Commissie keurde de overname van de in Amsterdam genoteerde digitaal beveiliger Gemalto door het Franse technologieconcern Thales goed. Thales moet dan wel zijn divisie hardware-beveiligingsmodules voor algemeen gebruik afstoten.

Europa

De Europese beurzen sloten dinsdag hoger. De AEX-index klom 1,2 procent tot 501,01 punten en de MidKap won 1,6 procent tot 656,13 punten. De graadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 1,5 procent. Wall Street bleef dicht bij huis. De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent lager op 24.370,24 punten. De brede S&P 500 daalde een fractie en de technologiebeurs Nasdaq won 0,2 procent.

De euro was 1,1324 dollar waard, tegen 1,1316 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 1,1 procent in prijs tot 52,23 dollar. Brentolie werd ook 1,1 procent duurder, op 60,87 dollar per vat.