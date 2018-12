Apple Pay mijdt Nederland

Pijnlijk genoeg is Apple Pay wel beschikbaar bij twee Nederlandse banken die in Duitsland actief zijn. De Duitse dochter van Bunq had dinsdag de primeur, na de jaarwisseling volgt ING. Vorige maand lanceerde Apple Pay in België, bij BNP Paribas Fortis en diens dochters Hello Bank! en Fintro.

’Geen interessant betaalland’

De Nederlandse banken zeggen al lang dat zij Apple Pay maar wat graag willen aanbieden, net zoals het betalen met de mobiele telefoon van Android al eerder werd geïntroduceerd. Bronnen uit het bankwezen stellen dat Nederland geen interessant betaalland is voor Apple. Nederlandse consumenten betalen niet zoals in veel andere landen met de creditkaart, maar vooral met de goedkopere bankpas. Ook is iDeal in Nederland al een gevestigde manier voor online winkelen.

Ondertussen schermt Apple de speciale chip die voor mobiel betalen nodig is af. Hierdoor kunnen banken ook mobiel betalen via hun eigen apps niet mogelijk maken voor iPhonebezitters. Een poging van Australische banken om Apple via de rechter te dwingen mobiel betalen op de iPhone zonder Apple Pay toe te staan, mislukte vorig jaar. Wel komen banken met andere betaalopties, zoals ringen en sporthorloges.

Bunq

Slechts één dag is Apple Pay in Nederland beschikbaar geweest, toen Bunq eerder dit jaar een achterdeurtje vond. Die moest de internetbank echter binnen een dag weer sluiten op last van Apple.