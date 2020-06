Risicodirecteur Van Rijswijk wordt nieuwe topman ING

ING is sinds februari op zoek naar een nieuwe ceo, toen huidig topman Hamers bekendmaakte over te stappen naar UBS. Hamers vertrekt over anderhalve week naar Zwitserland. Van Rijswijk (1970) volgt hem per 1 juli op.

Van Rijswijk werd vrijwel direct binnen en buiten ING getipt als nieuwe ceo. De raad van commissarissen zou al vrij snel de keuze voor de chief risk officer hebben gemaakt, maar moest alleen lang wachten op goedkeuring van de Europese Centrale Bank (ECB).

Bekijk ook: Ster Van Rijswijk groeide na witwasschandaal bij ING

President-commissaris Hans Wijers spreekt wel van een ’breed en rigoureus selectieproces', waarin de ’ervaring, leiderschap en kennis van het bedrijf’ bij Van Rijswijk de doorslag gaven. Van Rijswijk werkt bijna 25 jaar voor ING, waar hij vooral voor de zakenbank werkte. In 2017 trad hij als chief risk officer (cro) toe tot de raad van bestuur.

Van Rijswijk zegt in een persverklaring ING verder te willen versterken en uit te bouwen als een van de leidende digitale banken in Europa. Hierover voegt Hamers toe dat hij hier van overtuigd is na lange tijd met zijn opvolger te hebben samengewerkt.

Chief financial officer (cfo) Tanate Phutrakul neemt tijdelijk de taken van Van Rijswijk als cro waar bij ING. Het dagelijkse risicomanagement is in die periode in handen van Karst Jan Wolters, huidig cro bij de zakenbank.