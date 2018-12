Commissaris Bhattacharya vertrekt bij Signify

Philips bouwt zijn belang in Signify in stappen af. In het licht van die ontwikkeling ziet Bhattacharya voor zichzelf geen rol meer weggelegd in de raad van commissarissen van Signify. De Indiër was sinds de beursgang van het bedrijf lid van de toezichthoudende raad.

De voormalige Philips-divisie zal op termijn een opvolger voordragen.