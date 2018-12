Beursgang Tencent Music levert 1,1 miljard op

De 82 miljoen aandelen van Tencent Music worden woensdag voor een introductieprijs van 13 dollar per stuk verhandeld in New York. Dat is de laagste prijs van een eerder afgegeven bandbreedte van 13 tot 15 dollar.

Met de beursgang wordt Tencent Music als geheel een waarde van 21,3 miljard dollar toegedicht. Dat is minder dan de waarde van 23,3 miljard dollar van concurrent Spotify. De Zweedse streamingdienst is tevens een van de investeerders in zijn Chinese evenknie.

Tencent Music zou aanvankelijk in oktober naar de beurs gaan, maar die plannen werden wegens ongunstige marktomstandigheden afgeblazen. De aandelenbeurzen kenden ook de afgelopen weken een grillig koersverloop, onder meer door handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China.