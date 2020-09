Duitsland zet nieuwe stappen om slagveld bedrijven te voorkomen

Met de aanpassing in de bestaande wetgeving krijgen Duitse bedrijven een betere bescherming tegen zijn schuldeisers. De hervormingen zullen vanaf begin volgend jaar ingaan.

De regering in Berlijn is eerder al in actie gekomen om bedrijven in financiële problemen te ondersteunen. Zo is er uitstel geregeld voor het aanvragen van een faillissement tot het einde van dit jaar.

De Duitse economie is in het tweede kwartaal hard geraakt door de impact van de coronacrisis. In de voorbije maanden is het vertrouwen bij Duitse ondernemers langzamerhand weer toegenomen door het verlengen van de steunmaatregelen en de versoepeling van de coronamaatregelen.

Duitsland maakt zich eerder al hard voor het optuigen van een Europese coronaherstelfonds . In juli ging het licht op groen voor het fonds van €750 miljard.