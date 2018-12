'WDP bouwt aan langdurige relaties'

Amsterdam - De verlenging van het contract van logistiek vastgoedinvesteerder WDP met supermarktketen Auchan in Roemenië is een voorbeeld van hoe het bedrijf langdurige samenwerkingen met huurders wil opbouwen. Dat zeggen analisten van KBC Securities, die erop wijzen dat WDP ook samen met Auchan een distributiecentrum in Luxemburg ontwikkelt.