Beurs (slot): Feestelijke sfeer laat AEX vlammen

De AEX-index schoot bij het slot 1,7% omhoog naar 509,72, dicht tegen het hoogste niveau van de dag. De Midkap gaf eveneens vol gas en klom 2% tot 669,05 punten.

Elders in Europa werd ook een feestje gebouwd op de beurzen. Parijs en Frankfurt dikten 2,2% respectievelijk 1,6% aan.

Philip Marey, econoom bij Rabobank, schrijft de opgewekte stemming vooral toe aan positieve uitspraken van de Amerikaanse president Trump dat er vooruitgang wordt geboekt in de onderhandelingen over een handelsdeal met China. Hij wijst er op dat er zeker ruimte is voor een tijdelijke ontspanning tussen beide landen, maar dat op de lange termijn de problemen, zoals onder meer de bescherming van het intellectueel eigendom, niet zo makkelijk zijn op te lossen. „China wordt als onderliggende partij door Amerika in de hoek gedreven om water bij de wijn te doen. Het hele businessmodel van China komt echter bij te veel concessies onder druk te staan.”

Volgens Marey was het opmerkelijk dat de onrust over de positie van de Britse premier Theresa May nauwelijks een rol speelde in het sentiment. De Britse Conservatieven stemmen vanavond over haar politieke lot. In de markt wordt er steeds meer rekening gehouden dat May toch voldoende steun zal krijgen in haar eigen partij om door te kunnen gaan met het streven om de brexit-deal door het Britse parlement te loodsen.

Marey is voorzichtig over de houdbaarheid van de recente opmars bij de aandelenmarkten. „De twijfel kan zo maar weer toeslaan bij beleggers mede vanwege de onzekerheid over de afloop van het handelsconflict. Bovendien lopen de positieve effecten van de Amerikaanse belastingenverlagingen er steeds meer uit. Daarnaast is het afwachten welke toon de Fed volgende week laat horen bij de toelichting op een verwachte nieuwe rentestap.”

In de volledig groen gekleurde AEX sprong Altice Europe naar de koppositie met een 4,1% hogere koers. Galapagos blonk eveneens uit en dikte 3,5% aan.

Unibail-Rodamco-Westfield sprintte 2,9% vooruit. Daarmee wist het vastgoedfonds terrein terug te winnen na de malaise in de voorbije weken. Aalberts kreeg ook flink vaart en koerste 3,1% hoger.

ASML boekte een winst van 2,4%. Kredietbeoordelaar Moody's verhoogde zijn beoordeling over de kredietwaardigheid van de chipmachinemaker. Zorgtechnologieconcern Philips (+3,2%) lag er eveneens opgewekt bij. Arcelor Mittal voegde zich bij grotere winnaars. Het aandeel van het staalconcern steeg 2,7%.

Verder had Ahold Delhaize (+1,5%) de wind aardig in de rug. Dochterbedrijf Albert Heijn gaat zijn supermarkten rigoureus aanpakken. Traditionele kruideniersproducten zoals schoonmaakmiddelen en dierenvoeding zullen deels plaatsmaken voor eethoeken, veel meer vers en servicepunten voor snelle thuisbezorging.

De Europese Commissie keurde de overname van digitaal beveiliger Gemalto (Onv.) door het Franse technologieconcern Thales goed. Thales moet dan wel zijn divisie hardware-beveiligingsmodules voor algemeen gebruik afstoten.

In de Midkap dikte WDP 2,1% aan. De vastgoedonderneming tekende een overeenkomst voor de ontwikkeling en verhuur van 77.000 vierkante meter aan logistiek vastgoed op een bestaande locatie in Boekarest, voor retailer Auchan. Het investeringsbudget bedraagt circa €45 miljoen.

BAM dat eerder deze week nog uit de gratie was, was eveneens in trek met een plus van 3,7%. Koploper Aperam klom ook het recente dal en werd 4,5% meer waard.

Air France-KLM kreeg vleugels met een koerssprong van 4,2% . Luchtvaartorganisatie IATA verwacht dat de winstgevendheid bij de sector volgend jaar in de lift zal zitten mede vanwege de stevige terugval van de olieprijzen. Anne Rigail wordt de nieuwe baas van luchtvaartmaatschappij Air France.

