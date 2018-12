Megafusie Chinese chemiebedrijven bijna rond

Peking - Een fusie tussen de twee Chinese chemiebedrijven Sinochem en ChemChina is bijna rond. Het voorbereidende werk voor de samenvoeging, waaronder het wegnemen van knelpunten, is door de top van beide bedrijven al afgerond, meldden ingewijden aan persbureau Bloomberg. In de komende weken kan het akkoord worden bekendgemaakt.